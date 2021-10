Tomasz Lenz: - Nie pcham się do pierwszego rzędu i nigdy nie próbuję iść po trupach

Z Tomaszem Lenzem, nowym-starym szefem regionalnych struktur Platformy Obywatelskiej rozmawiamy o powrocie do biznesu, dzieciach i gaszeniu pożarów w partii.

Spał pan spokojnie?

W przypadku, gdy mamy do czynienia z jednym kandydatem i nie ma rywalizacji, wcześniejsze rozmowy ze strukturami regionalnymi i naszymi działaczami dawały mi pewność, że w tych wyborach zostanę ponownie wybrany na szefa regionu. W związku z tym miałem spokojne sny, bo byłem pewien, że mam mandat na kolejną kadencję. Miałem na myśli co innego. Czy snu nie burzyło przypuszczenie, że będzie pan prezydentem Michałem Zaleskim regionalnej Platformy Obywatelskiej – przewodniczącym od wieków.

Porównanie raczej nietrafione, bo mimo tych licznych gratulacji, które otrzymuję, czuję ogromną presję. Mam świadomość, że akurat ta kadencja będzie najbardziej istotną ze wszystkich, które do tej pory pełniłem. Trzeba będzie odsunąć PiS od władzy, skończyć to kłamstwo, oszustwo i manipulację, zatrzymać Polskę w drodze do przepaści. Dlatego to jest kluczowa kadencja dla szefa Regionu Kujawsko-Pomorskiego oraz innych szefów w kraju. Czeka nas również ogromne wyzwanie - wygrać wybory parlamentarne, samorządowe oraz wybory do Europarlamentu. A więc naprawdę ciężka robota. I mam to cały czas z tyłu głowy.

A może z tyłu głowy ma pan, że „po tych wszystkich kadencjach powinienem być już Tuskiem, a cały czas jestem szefem regionu”?

Rozważałem, żeby na tę najbliższą kadencję już nie startować. Wiązało się to także z tym, że wróciłem do działalności gospodarczej, którą zawiesiłem kilka lat temu, zostając posłem. Mam też liczne obowiązki rodzinne, na utrzymaniu piątkę dzieci, które uczą się albo studiują. To jest naprawdę mnóstwo obowiązków. Ale jednak rozmowy z marszałkiem Piotrem Całbeckim, Pawłem Olszewskim, Radkiem Sikorskim, Krzysztofem Brejzą, Tomaszem Szymańskim i innymi parlamentarzystami oraz samorządowcami przekonały mnie do tego, że na jeszcze jedną kadencję wystartuję. Widzą we mnie swojego lidera i osobę, która da radę ogarnąć te wszystkie kampanie, te wszystkie wyzwania, które są przed nami i po prostu czuję za sobą poparcie.