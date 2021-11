Tonga: koronawirus po raz pierwszy uderza w wyspiarskie państwo. Kraj planuje lockdown, Australia i Nowa Zelandia zaniepokojone

Tonga: koronawirus po raz pierwszy na wyspach

We wtorek 26 października 2021 jeden z pasażerów samolotu, który wylądował na Tonga, okazał się nosicielem wirusa COVID-19. To pierwszy odnotowany przypadek zakażenia w wyspiarskim kraju, który dzięki szczelnemu zamknięciu granic zdołał obronić się przed pandemią aż do minionego tygodnia.

Pasażer pechowego lotu jest misjonarzem Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (mormonów z Utah, prężnie działających na obszarze wysp Pacyfiku). To rodowity Tongijczyk, który wracał z misji ewangelizacyjnej w Australii przez Nową Zelandię. Tonga wpuszcza na swój teren tylko repatriantów, tzn. obywateli Królestwa, którzy wracają z zagranicy. Loty turystyczne na Tonga są obecnie niemożliwe.

Kiedy tylko badanie na lotnisku wykazało, że misjonarz jest nosicielem koronawirusa, całe lotnisko zostało zamknięte, a wszyscy pasażerowie wraz z obsługą lotu trafili na 3-tygodniową kwarantannę.