Trener Mariusz Pawlak: - Olimpia Grudziądz będzie grała intensywny futbol

Jakie nastroje przed rozpoczęciem rundy wiosennej?

Generalnie bojowe. Inne nie mogą być. Wiemy, co przed nami. Przeszliśmy duże zmiany w stosunkowo krótkim czasie. Każdy dzień nam sprzyjał. Widzę dobrą atmosferę i wiarę w ekipie. To daje nam optymizm.

Przerwa zimowa była długa, ale pewnie pracowita. Co było w niej najważniejsze? Całkowita przebudowa zespołu?

Łatwo nie było, choćby w organizacji treningów, bo dojeżdżaliśmy na zajęcia do Świecia. Na szczęście teraz to nie jest duży problem. Byliśmy na zgrupowaniu w Cetniewie, co było bardzo ważne, bo prócz zajęć w siłowni, mieliśmy dwa treningi na boisku. Najważniejsze to trafić z transferami. W przerwie zimowej nie jest o to łatwo. Liczył się odpowiedni profil zawodników. To były trudne rozmowy z zawodnikami i ich menadżerami.

Czy udało się wam pozyskać tych zawodników, których chcieliście?

Ważne było, aby byli to zawodnicy o odpowiednich parametrach. Szukaliśmy szybkościowców, bo zawsze zespoły, które prowadziłem, tym się charakteryzowały. Na jesieni intensywność naszej gry była na niskim poziomie. Musieliśmy to zmienić. Potrzebowaliśmy zawodników, którzy nie boją się zmęczyć. Dodatkowo muszą być odpowiednio nastawieni mentalnie. Jednak jedno, to nasze oczekiwanie, a drugie, zawodnicy dostępni na rynku. Szukaliśmy też takich, którzy będą się umieli wpasować do grupy.