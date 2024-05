Trik na odmłodzenie zamiokulkasa. Dzięki temu zamiokulkas będzie bujny i zielony [10.05.2024]

Zamiokulkas - co to za roślina?

Zamiokulkas to piękna roślina pochodząca z Afryki. Zamiokulkas jest stosunkowo łatwy w pielęgnacji, poradzi sobie z tym także osoba, która "nie ma ręki do kwiatów".

Liście zamiokulkasa magazynują wodę

Charakterystyczną cechą zamiokulkasa są grube, mięsiste liście - mają one za zadanie magazynować wodę. Wodę magazynują również podziemne kłącza. Zdrowy, zadbany zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Warto pamiętać, by utrzymywać liście rośliny w czystości - wystarczy od czasu do czasu przetrzeć je wilgotną ściereczką. Liści zamiokulkasa nie należy moczyć, np. pod prysznicem, gdyż tworzą się na nich osady wapnia, przez co nie są już błyszczące.