Trzeba poprawić inwestycyjną atrakcyjność kujawsko-pomorskiego. "Grudziądz jest na podium"

W Grudziądzu odbyła się debata "Znaczenie samorządu terytorialnego w podnoszeniu atrakcyjności inwestycyjnej województwa kujawsko-pomorskiego".

W Kujawsko-Pomorskiem brakuje rąk do pracy

Problemem w województwie jest brak rąk do pracy, wynikający głównie z demografii, a w miastach wielkości Grudziądza i mniejszych, także z odpływu wykształconej młodzieży.

- Mimo statystycznie wysokiego bezrobocia (9,5 proc. - dop. red.) w mieście, większość przedsiębiorców, z którymi rozmawiam, narzeka na brak kadry technicznej. Dlatego inwestujemy w szkolnictwo branżowe, dlatego razem z PSSE utworzyliśmy centrum robotyki i automatyki, gdzie będziemy kształcić techników - mówił Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza. Centrum Programowania Robotów Przemysłowych to nowa pracowania grudziądzkiego Centrum Kształcenia Zawodowego

Prezydent podkreślał, że atutem miasta jest świetne skomunikowanie drogowe za sprawą A1 i budowanej trasy S5, a wadą wykluczenie kolejowe. - Budowa „szprych kolejowych” do CPK to wielka szansa dla Grudziądza. Musimy zabiegać, aby jak najszybciej powstały - mówił Glamowski. Centralny Port komunikacyjny to nowa szansa na elektryfikację linii kolejowej w Grudziądzu