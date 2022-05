Trzy mecze od szczęścia. Anwil Włocławek zaczyna grę o finał i szansę na złoto

Zwycięstwo tej drużyny 3:0 w serii było wielką sensacją, ale też wynikiem całkowicie zasłużonym. Trener Wojciech Kamiński do maksimum wykorzystał atuty swojej drużyny, a jednocześnie ograniczył mocne strony Stali.

Anwil w półfinale był spodziewany, bo włocławianie ćwierćfinał z Twardymi Piernikami rozgrywali w roli zdecydowanego faworyta. Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że w półfinale rywalem będzie imponująca w tym roku Stal Ostrów Igora Milicicia. Nic z tego, plany głównego kandydata do mistrzostwa pokrzyżowała Legia Warszawa.

W półfinale nie ma faworyta. Anwil ma za sobą atut własnej hali, ale Legia w końcu dwa razy wygrała w Ostrowie w play off. To zespół bardzo zbilansowany, solidny w defensywie, który właśnie w play off trafił z optymalną formą. Trener Przemysław Frasunkiewicz wskazuje, że problemy Legii w sezonie zasadniczym wynikały wyłącznie z łączenia obowiązków w PLK i FIBA Europe Cup.