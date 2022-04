Anwil Włocławek w półfinale Energa Basket Ligi dzięki zimnej głowie i braterstwu

Anwil wygrał meczu numer cztery, bo...?

Byliśmy bardzo skoncentrowani. Podrażniła nas porażka w niedzielę. Twarde Pierniki to bardzo dobry, mądrze prowadzony zespół, ale my w końcu mamy najlepszą obronę w Polsce i sami byliśmy źli, że rywale mieli tyle rzutów wolnych. W meczu numer cztery wykonaliśmy dobrą prace w obronie, ociekaliśmy z rękami, nie dawaliśmy się prowokować do fauli. To była kombinacja koncentracji, braterstwa i zawziętości na boisku.

Świetnie Anwil zagrał w pierwszej połowie, a co się stało w drugiej?

Zawsze na parkiecie grają dwie drżymy. To nie jest strzelanie z łuku, gdzie nie ma bezpośrednio przeciwnika, tylko tarcza. Na parkiecie mamy żywego rywala i gra się tak, jak on pozwala. Toruń to świetna drużyna, po przerwie trafiała rzuty przez ręce. Pamiętajmy, że trzech zawodników nam wypadło z powodu kontuzji, przed play off mieliśmy jeszcze mecze w Final Four ENBL i trudno było utrzymać intensywność w grze. Paradoksalnie jestem bardziej zadowolony z drugiej połowy. Rywale zaczęli grać twardo pod koszem i mieliśmy tam duży problem z punktowaniem. Potrafiliśmy jednak zachować zimną głowę, byliśmy cierpliwi i celowaliśmy w to, co chcieliśmy.