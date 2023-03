Trzynasta emerytura dla rolników już w kwietniu. Komu przysługuje i ile wyniesie?

„Trzynasta emerytura” zostanie wypłacona z urzędu, czyli bez konieczności składania wniosku o to świadczenie. Przysługuje ono osobom, które 31 marca 2023 r. mają prawo do rolniczej emerytury lub renty, okresowej emerytury rolniczej bądź rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Kto ją wypłaci, ile wyniesie "trzynasta emerytura" i czy należy się każdemu, kto jest uprawniony do renty rodzinnej? Sprawdźcie w naszej galerii.

Pixabay