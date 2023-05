Tu grzebane są zwierzęta we Włocławku. Legalnego cmentarza dla zwierząt wciąż nie ma [zdjęcia]

We Włocławku nie ma legalnego grzebowiska dla zwierząt. Mieszkańcy, którzy muszą pożegnać się ze swoimi pupilami, chowają je na np. terenie leśnym na osiedlu Kazimierza Wielkiego . Jest tam już dużo grobów domowych zwierzaków. Niektóre mają nawet nagrobne płyty z imionami i latami życia czworonogów. Są także zdjęcia, znicze i kwiaty. Na groby domowych zwierzaków we Włocławku można także natknąć się na terenie lasu przy ul. Wiejskiej.

Teren leśny przy ul. Wiejskiej we Włocławku został ogrodzony. Tam też są groby zwierząt

W czwartek 11 maja 2023 roku teren przy ul. Wiejskiej został ogrodzony. Czytelnik poinformował, że przy okazji stawiania ogrodzenia, ucierpiało kilka miejsc upamiętniających domowe zwierzaki . O sprawę ogrodzenia zapytaliśmy w Nadleśnictwie Włocławek, do którego należy wspomniany teren.

- Od jakiegoś czasu na terenie leśnym należącym do Nadleśnictwa Włocławek zaczęto stawiać nagrobki. Według przepisów jest to zwykłe nielegalne zaśmiecanie lasu. Z uwagi na obowiązujące przepisy fitosanitarne teren został ogrodzony. Jak wiadomo, Urząd Miasta już wielokrotnie zajmował się sprawą pochówku zwierząt. Bez skutku. Ta kwestia powinna być już dawno uregulowana przez miasto Włocławek – przekazał nam Mieczysław Olewnik, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Włocławek.

Rozmowy dotyczące utworzenia legalnego grzebowiska dla zwierząt trwają we Włocławku już od lat. Rozważano lokalizację przy Schronisku dla Zwierząt, na Leopoldowie i oczywiście na os. Kazimierza Wielkiego. Żadna z tych lokalizacji nie była jednak odpowiednia.

Przypomnijmy, że w listopadzie 2017 roku miasto wystąpiło z wnioskiem do Wojewody Kujawsko– Pomorskiego o wyrażenie zgody na wydzierżawienie w tym celu nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa położonej przy ul. Leopoldowskiej. Wojewoda (w piśmie z 6 grudnia 2017) nie wyraził na to zgody. Argumentował to faktem, że „planowany sposób wykorzystania przedmiotowej nieruchomości znacznie i trwale obniży jej wartość rynkową i uniemożliwi w przyszłości jej racjonalne wykorzystanie”.