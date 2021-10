Tuchola. 14 października otwarcie galerii handlowej. To pierwszy etap inwestycji Gzella Investments

Znana jest data otwarcia. To 14 października. Powierzchnia handlowa w TucholaPark to ok. 8000 m kw. Tucholanie czekają na otwarcie od dłuższego czasu. Są ciekawi, jakie marki znajdą się w galerii.

Możemy uchylić rąbka tajemnicy. - W TucholaPark będą również topowe w Polsce sieciówki z branży handlowo-usługowej jak: Jysk, Martes Sport, Pepco, Rossmann, Sinsay, Kik, Media Expert, Hipper - market budowlany oraz najbardziej znani lokalni najemcy, między innymi Zakryś, Prosiaczek, Złotnik - informuje Marlena Sprada, prezes zarządu Gzella Investments.

Oddanie do użytku galerii handlowej to pierwszy etap inwestycji. Ale - jak już wcześniej informowaliśmy - przewidziane są również kolejne. Dla Tucholi niezwykle istotne. Inwestor sprawi, że Tuchola zyska dodatkową przestrzeń. Nie tylko na zakupy, ale i do mieszkania.