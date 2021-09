Tuchola. Będą mieć więcej czasu na modernizację oczyszczalni. To ważna informacja, bo czas goni

Nie ruszyły, bo w drugim już przetargu (pierwszy był w formule zaprojektuj-wybuduj) nie udało się wyłonić wykonawcy. Ceny oferentów były zbyt wysokie, dlatego teraz w trzecim przetargu okrojono zadanie do niezbędnych prac budowlanych dotyczących samej inwestycji.

- Uspokajam Państwa radnych, co do tematu modernizacji oczyszczalni - mówił na ostatniej sesji Tadeusz Kowalski, burmistrz Tucholi. - Ostatnie postępowanie przetargowe nie zostało rozstrzygnięte. Ale udało się wydłużyć inwestycję o pół roku, do połowy 2023 r. Liczymy na to, że kolejne postępowanie przetargowe, które się rozstrzygnie na początku października, będzie skuteczne.