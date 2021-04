Tuchola. Bez większej ulgi na śmieci biodegradowalne. To za duży koszt. Wszyscy musieliby dopłacać do systemu

- Zwracam się z wnioskiem mieszkańców, aby zwiększono ulgę na śmieci biodegradowalne celem mobilizacji społeczeństwa - mówił na poprzedniej sesji radny Romuald Gierszewski. - Realna zmiana w wysokości stawek będzie promowała kompostowanie liści, trawy i wszystkich organicznych rzeczy. Obserwując tereny wiejskie, jestem bardzo zdziwiony, że przed posesjami jest tyle worków - właśnie z rzeczami, które można kompostować. Radny mówił, że mieszkańcy wystawiają je, ponieważ mając tylko taką ulgę, łatwiej im postawić odpady przed posesją. Wiąże się to jednak z tym, że Przedsiębiorstwo Komunalne musi to zabrać i utylizować. Z odpowiedzi, którą radny uzyskał, z pewnością nie jest zadowolony.

Burmistrz Tucholi o stawkach za śmieci i ich kosztach wywozu

- Bioodpady są jedyną frakcją odpadów, którą właściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego może zagospodarować na terenie własnej nieruchomości - odpowiedział mu burmistrz Tadeusz Kowalski. - System odbioru odpadów został ustawowo tak skonstruowany, by dochody z wpłat mieszkańców równoważyły koszty utylizacji i przerobu wszystkich powstałych odpadów na terenie gminy. W przypadku zwiększenia ulgi za kompostowanie bioodpadów przez mieszkańców znacząco spadną dochody całego systemu.

Spadek dochodów wynikający ze zwiększenia ulgi za bioodpady, musiałby zostać pokryty zwiększeniem obecnie przyjętej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W efekcie osoby, które nie kompostowałyby bioodpadów i tak musiałyby płacić zwiększoną stawkę za gospodarowanie odpadami. - Zważywszy na ostatnią podwyżkę, dalsze jej zwiększenie mogłoby się spotkać z negatywną reakcją ze strony mieszkańców gminy, jak również może prowadzić do coraz większej liczby odpisów właścicieli nieruchomości oraz powstawania "dzikich" wysypisk na terenie gminy - podkreśla burmistrz.

Przypomnijmy, aktualne stawki za odbiór śmieci w gminie Tuchola to 25 zł za osobę. Do grudnia 2020 r. mieszkańcy płacili 18 zł.