Tuchola. Zimorodki w Tucholskim Parku Krajobrazowym policzone. Nie jest tak źle

- Z dużą radością obserwowaliśmy jak kolejne pary pojawiały się w rewirach lęgowych i przystępowały do lęgów - mówi inż. arch. kraj. Rafał Borzyszkowski, główny specjalista ds. ochrony zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych w Tucholskim Parku Krajobrazowym. - Do końca lipca śledziliśmy losy kilkunastu zimorodkowych rodzin nad Brdą. Po podsumowaniu wyników możemy stwierdzić, że w tym roku zasiedlonych było „tylko” o 25 proc. mniej z nich niż w ubiegłym roku. To wynik lepszy niż oczekiwaliśmy. Na innych monitorowanych w kraju obszarach doszło do znacznie większych spadków liczebności tego gatunku sięgających nawet 50 proc.

W tym roku nad Brdą zaobrączkowano 44 zimorodki i teraz pozostaje czekać na ciekawe wiadomości powrotne z miejsc, gdzie pojawią się w czasie migracji. Inwentaryzację populacji lęgowej zimorodka przeprowadził ornitolog Roman Kucharski.