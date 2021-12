Twarde Pierniki po zmianach. Aaron Cel: - To będzie nowy zespół, ale nie znaczy, że gorszy

W Słupsku zaczynacie w zasadzie nowy sezon. Ten pierwszy skończyliście na podium, a jaki będzie drugi?

Dokładnie tak to można określić. Co za nami, to odkreślamy kreską i patrzymy w przyszłość. To niby tylko dwóch nowych zawodników, ale za to zawodników, którzy grali w bardzo określony sposób i mieli bardzo duży wpływ na cały zespół. Teraz będziemy rywalom i kibicom proponować inną koszykówkę. Nie jestem w stanie powiedzieć jak skuteczną, ale wierzę, że sobie poradzimy.

Jak trudno w połowie sezonu wprowadzić do zespołu nowego rozgrywającego?

Dużo trudniej niż latem, gdy jest czas na trenowanie, a przede wszystkim wiele sparingów. W meczu z Czarnymi obaj zagrają praktycznie z marszu, potem mamy Szczecin w czwartek. Dla nowych graczy to bardzo trudne taktycznie, ale i fizycznie. Daniel Amigo przecież rozegrał dwa intensywne mecze w kadrze Meksyku, potem długi lot, zmiana strefy czasowej. Na szczęście, obaj to nie młodzieniaszki, mają sporo doświadczenia. Mamy także świetnego trenera, który opracował plan, aby ten czas aklimatyzacji skrócić. Wszyscy liczymy, że na mecz z Dąbrową Górniczą będziemy już w miarę dobrze przygotowani, ale na pełnię możliwości tej drużyny trzeba będzie poczekać kilka tygodni. Dwa najbliższe mecze to będzie w zasadzie nauka. W naszym DNA nie ma miejsca na narzekania, więc jesteśmy optymistami.