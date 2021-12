Nowy rozgrywający w Toruniu. Jakie to będą Twarde Pierniki?

Wymiana w środku sezonu rozgrywającego i środkowego, to karkołomne zadanie dla każdej drużyny. Przed takim wyzwaniem stanął trener Ivica Skelin, który w kluczowym momencie rozgrywek musiał pożegnać dwóch kluczowych zawodników. Jak wielka to strata, niech pokażą liczby: Watson zapewnił Twardym Piernikom ponad połowę asyst, Thompson 42 procent zbiórek pod oboma koszami.

Trener Skelin w szybkim tempie znalazł nowych graczy. Kluczową postacią będzie w zespole będzie rozgrywający, to on w największym stopniu zdefiniuje dalsze losy toruńskiej drużynie. Lukę po Watsonie spróbuje wypełnić Roko Rogić. To 29-letni Chorwat, który długo występował wyłącznie w bałkańskich klubach. Dopiero w 2019 roku zdecydował się na odważniejszy wyjazd: najpierw do czeskiego Nymburka (7,7 pkt i 4,4 asyst), kolejny sezon (chyba najlepszy w karierze) spędził w niemieckim Synatinics MTB (11 pkt, 3,7 as), w którym grał m.in. z Michałem Michalakiem.