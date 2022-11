Twarde Pierniki znalazły strzelca. Vasilije Pusica ostatnio grał w Turcji

Torunianie od początku sezonu borykali się z gigantycznymi problemami na pozycji rzucającego obrońcy. Ściągnięty z dużymi nadziejami Marcus Burk kompletnie nie spełnił oczekiwań i przerwę dla reprezentacji Twarde Pierniki wykorzystały na retusz w składzie.

Nowym nabytkiem klubu został właśnie Vasilije Pusica. 27-letni obrońca (196 cm) basketu uczył się najpierw w swoim kraju, a potem w USA. W lidze NCAA grał w zespołach San Diego i Northeastern. W swoim najlepszym sezonie prawie 17 punktów (ponad 40 proc. z dystansu0, 4 zbiórki i ponad 5 asyst. Karierę w Europie zaczął w 2019 roku od Patrizana Belgrad, potem dwa lata spędził we Włoszech. Poprzedni sezon okazał się pechowy. Pusica zaczął go w litewskim Prierai, potem trafił do słynnego Galatasaray.