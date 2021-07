Tyle możemy zapłacić za parkowanie przy popularnych sklepach. Należy uważać!

Kierowcy znaleźli na to sposób i parkują za darmo przy sklepach. Zabierają tym samym możliwość postoju chcącym zrobić zakupy. Sieci handlowe walczą z tą praktykę. Sypią się słone mandaty.

Tyle możemy zapłacić za parkowanie przy popularnych sklepach - stawki

Coraz częściej przy dyskontach i marketach pojawiają się parkometry. Przeważnie pierwsze godziny są za darmo - należy pobrać bilet i umieścić go za przednią szybą. Za kolejne godziny czasami grubo zapłacić. Jak to wygląda w poszczególnych sklepach? Po odpowiedzi zapraszamy do poniższej galerii: