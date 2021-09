Tyle najczęściej dajemy do koperty na wesele. Oto przykłady od rodziny i znajomych [22.09.21]

Już od kilku lat odchodzi się od kupowania prezentów w ramach ślubnego prezentu. To wygodne rozwiązanie dla gości i pary młodej. Jeszcze kilka lat temu wchodził amerykański styl prezentów, czyli tworzenie listy prezentów i rozsyłanie jej do gości. Ten zwyczaj jednak w naszym kraju się nie przyjął i został zastąpiony kopertą z zawartością.

Problem zaczyna się, gdy trzeba zdecydować ile do tej koperty włożyć. Podstawą jest, aby to była kwota, na którą nas w danym czasie stać. Wielu z nas zastanawia się jednak, czy do koperty nie włożył zbyt małej kwoty.

Tyle wypada dać do koperty na wesele. Oto przykłady od rodziny i znajomych

momencie stać. Musimy pamiętać, że para młoda zapraszając nas na ślub, chce abyśmy tam byli w ich najważniejszej chwili ich życia, a nie liczy na kwotę z koperty. Są jednak nieoficjalne wytyczne dotyczące prezentów - zobaczcie, jakie obowiązują na weselach w 2021 roku. Szczegóły w poniższej galerii.