Tyle za limuzynę, klub nocny, stylistkę, menu. Liczymy, ile trzeba w 2023 roku zapłacić za wieczór panieński: standard i "na bogato" Agnieszka Domka-Rybka

Wieczór panieński w wersji luksusowej zawiera, poza standardowymi elementami, także wynajem limuzyny na całą noc oraz specjalną sesję zdjęciową dla uczestniczek. To także droższe kluby oraz wyższe wydatki na jedzenie i alkohol. 123RF Zobacz galerię (9 zdjęć)

W 2022 roku odbyło się w Polsce 155 tys. ślubów, a to oznacza prawdopodobnie ponad 100 tys. wieczorów panieńskich. Przeciętny koszt takiego wieczoru na osobę wynosi 223 zł. Jeśli jednak zdecydujemy się na limuzynę, sesję zdjęciową oraz drogie kluby, cena wzrasta do ponad 1000 zł za osobę. W ciągu dwóch lat, ceny wieczorów panieńskich wzrosły o co najmniej 25 proc.