Tysiąc złotych do lochy. Będą pieniądze dla rolników, którzy utrzymują świnie

Pomoc dla producentów trzody chlewnej - przelicznik

- Sposób przeliczenia będzie na urodzone prosięta, za dziesięć urodzonych prosiąt 1000 zł - wskazał Kowalczyk. Chodzi o prosięta urodzone od 15 listopada do końca marca 2022 roku.

Maksymalna liczba loch w gospodarstwie, która będzie liczona do pomocy, to pięćset sztuk. Co z większymi fermami? Wsparcie będzie brane pod uwagę do limitu pierwszych 500 loch.