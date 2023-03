- Nareszcie zmieniono zasady, o które od lat zabiegali rolnicy zajmujący się produkcją zwierzęcą – mówi rolnik z Kujaw. - Przecież to była fikcja, bo porządni gospodarze nie pozwolą cierpieć zwierzęciu, które na przykład złamało nogę, więc decydowali się na ubój, a z drugiej strony starali się tak naginać prawo, by mięso ze zdrowego zwierzaka jednak się nie zmarnowało. Całe szczęście, że teraz można legalnie to mięso wykorzystać.