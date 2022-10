Antyreklama hodowli szkodzi rolnikom. Niektórzy sami wolą z niej zrezygnować

- Syn powiedział mi, że nie zamierza kontynuować rodzinnych tradycji hodowlanych, bo „ludzie chcą jeść mięso z probówki” - mówi rolnik z pow. żnińskiego, który jest producentem trzody chlewnej. Gospodarz przyznaje, że on też zastanawiał się nad likwidacją produkcji wieprzowiny, ale z innych powodów - huśtawki cenowej w skupie, wysokich kosztów produkcji i unijnych planów związanych z Europejskim Zielonym Ładem.

Dyskusje o mięsie z probówki

O laboratoryjnym wytwarzaniu „mięsa” była mowa podczas ostatniego posiedzenia Copa-Cogeca (to europejska organizacja zrzeszająca rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze - przyp. red). I choć produkty pochodzące z kultur komórek zwierzęcych nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu na europejskim rynku, to rolnicy mają spore obawy o przyszłość gospodarstw.

Uczestnicy obrad zwrócili uwagę, że likwidacja hodowli i przejście na produkcję laboratoryjną skoncentrowałoby produkcję żywności w rękach kilku globalnych koncernów biotechnologicznych.