Uchodźcy z Afganistanu w powiecie świeckim. Trwa zbiórka niezbędnych artykułów

- Po ewakuacji afgańskich współpracowników Polskiego Kontyngentu Wojskowego oraz polskiej dyplomacji pod opieką Urzędu do Spraw Cudzoziemców znajduje się 1024 obywateli Afganistanu. Osoby te przebywają w ośrodkach dla cudzoziemców oraz w placówkach wojewodów wyznaczonych do odbycia kwarantanny – tłumaczy Jakub Dudziak, rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Ale o uchodźcach ulokowanych w Grupie szczegółowych informacji nie udziela. - Jest na to za wcześnie – ucina.