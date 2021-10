"Ugotowany" dąb z Torunia. Czy pomnik przyrody przetrwa?

Kilkanaście krytycznych godzin

Ciepłownicy deklarują pomoc

Co zatem z kilkunastoma godzinami zwłoki? Tomasz Kozłowski nie dostrzega winy PGE: - Kilkanaście godzin to jest nic, biorąc pod uwagę jaki jest stopień trudności w znalezieniu takiej awarii. Nikt nie wiedział, że ma to związek z drzewem., Dopiero dwa tygodnie później drzewo zaczęło usychać. Temperatura w tej sieci wynosi 48 stopni, a rurociąg położony jest około 20 metrów od drzewa. Ze strony PGE spotkaliśmy się z pełną życzliwości. Deklarują wszelkie prace naprawcze.

Do prokuratury nie pójdziemy

Dlaczego nie zasięgnięto opinii np. Instytutu PAN w Kórniku?

- Mnożenie ekspertyz nic nie daje – uważa Tomasz Kozłowski. - Eksperci z Kurnika powiedzieliby to samo co zaprzyjaźnieni z nami dendrolodzy, którzy robią opracowania dotyczące innych, pomnikowych drzew. Tak naprawdę nie ma żadnej odpowiedzi, jak pomóc w takiej sytuacji. Ludzie mówią – podlewać! Ale to może spowodować zduszenie korzeni, bo możemy zamknąć przestrzeń, w której istnieje dostęp do tlenu. Robienie pospiesznie czegokolwiek, jest najgorszą rzeczą, którą w takiej sytuacji można zrobić. Robimy to, co jest najbezpieczniejsze dla tego drzewa. Może część korony obumrze. Może trzeba będzie zredukować część korony, ale na razie tego nie wiemy, musimy cierpliwie obserwować. Na razie pojawiły się nowe liście, które dobrze rokują na przyszłość, ale tak naprawdę to dopiero wiosną będzie można dokładniej ocenić sytuację.