Fatalna pomyłka na UMK. Studenci nie mają wakacji, bo... wykładowca zapomniał

W środku wakacji studenci II roku toruńskiej germanistyki nieoczekiwanie otrzymali mail z dziekanatu. Poinformowano ich, że nie otrzymali promocji na wyższy rok studiów. Powód: osoba odpowiedzialna zapomniała, że powinni zaliczyć jeden z obligatoryjnych przedmiotów: proseminarium literaturoznawcze/kulturoznawcze.

Można poprzestać na konsultacjach

Do sprawy, na naszą prośbę, ustosunkowały się władze Wydziału Humanistycznego:

„Studenci mailowo zostali poinformowani o konieczności uzupełnienia jednego proseminarium, obowiązkowego w programie kształcenia kierunku, niezwłocznie po identyfikacji tego problemu przez pracowniczki dziekanatu Wydziału Humanistycznego UMK, tj. 29 czerwca. Żaden ze studentów nie zgłosił zastrzeżeń co do treści listu, wszyscy zastosowali się do zawartych w nim wskazówek”.

Według władz wydziału, wszyscy studenci wcześniej zrealizowali efekty kształcenia przewidziane programem studiów, jednak nie zrealizowali wymaganej liczby godzin. To oznacza, że nie zdobyli wymaganych punków ECTS. Sprawa jest poważna, bo ECTS to Europejski System Transferu Punktów – system opracowany przez Komisję Europejską, który ma gwarantować zaliczanie studiów krajowych i zagranicznych do programu realizowanego przez studenta w macierzystej uczelni.