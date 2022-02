"Ukraina sama nie da rady." Ukraińcy z Brodnicy w razie potrzeby wrócą, aby pomóc w swojej ojczyźnie

Ukraińcy z Brodnicy są gotowi, aby wrócić do kraju i walczyć

Anastasia Shepylenko, Ukrainka mieszkająca wraz ze swoją rodziną w Brodnicy i tutaj pracująca znana jest w Brodnicy z organizacji spotkań integrujących dla Ukraińców i Polaków. To ona wyszła z inicjatywą zorganizowania w 2021 r. I Brodnickich Prezentacji Ukraińskich, o których pisaliśmy pod tym linkiem. Z racji, że Anastasia Shepylenko jest w stałym kontakcie z innymi obywatelami Ukrainy, nie tylko z okolic Brodnicy, ale i z mieszkającymi na Ukrainie, poprosiliśmy ją o informacje, czy mieszkańcy Ukrainy w obawie przed wojną jeszcze częściej przyjeżdżają do Polski, w tym do Brodnicy.

Anastasia Shepylenko mówi nam, że nie zna ani jednej osoby, która w ostatnim czasie przyjechałaby lub ma przyjechać do Polski w obawie przed wojną na Ukrainie. Rodziny z Ukrainy po prostu od lat przyjeżdżają do pracy do Polski z uwagi na ciężką sytuację materialną w ich kraju. Są też tacy, którzy szukają w Polsce swoich rodzin i dlatego przyjeżdżają do naszego kraju. - Jedna z osób przez całe życie mieszkała na Ukrainie, ale w świadectwie urodzenia ma napisane, że ktoś z rodziny jest Polakiem - mówi nam Anastasia Shepylenko. Do Brodnicy, w której liczba Ukraińców w ostatnich latach także wzrosła, kolejne rodziny przyjadą 13 i 20 marca. Rodziny te przyjeżdżają z różnych stron Ukrainy. Wśród brodnickich Ukraińców są rodziny, które w 2014 r. przyjechały do Brodnicy z terenów wschodnich Ukrainy kontrolowanych przez Rosję, jak Donieck czy Ługańsk. Większość z nich chce tu zostać na stałe, kupują mieszkania. Nikt jednak nie ucieka przed wojną, chociaż rzeczywiście się martwią. Tam zostali przecież ich bliscy, najczęściej rodzice.