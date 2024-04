UKS Top Solec Kujawski niespodziwanie remisuje. To może być kosztowna strata punktów

- Niestety dość nieoczekiwanie zremisowaliśmy 5:5 - mówi Łukasz Czarczyński, prezes klubu. - Do zakończenia sezonu pozostają nam dwa wyjazdy. W najbliższą sobotę do Nowego Dworu Mazowieckiego. I ten mecz z KTS zadecyduje o kolejności na miejscach ósmym i dziewiątym . Potem pojedziemy do Torunia do Energi Manekina, który już wygrał rundę zasadniczą. Później na przełomie maja i czerwca czekają nas mecze barażowe o pozostanie w lidze - wyjaśnia.