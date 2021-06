We Włocławku będą inteligentne przejścia dla pieszych

Zobacz wideo: Duże zmiany w kodeksie drogowym . To musisz wiedzieć!

- Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej, a następnie na wykonaniu systemu inteligentnego przejścia dla pieszych/przejazdu rowerowego wraz z ich doświetleniem LED, który informuje kierowcę o osobach poruszających się na przejściu dla pieszych/przejeździe rowerowym, a także zbliżających się do strefy przejścia

Kiedy we Włocławku wybudowane zostaną inteligentne przejścia dla pieszych?

Firmy zainteresowane zaprojektowaniem i budową inteligentnych przejść dla pieszych we Włocławku, na składanie ofert mają czas do 5 lipca (do godziny 10). Jeszcze tego samego dnia planowane jest otwarcie ofert przetargu.