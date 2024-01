Unia Drobex Solec Kujawski ogłasza pierwszy transfer. Niebawem mają być kolejne

Zespół Solca Kujawskiego zaliczył bardzo słabą rundę jesienną. Uzbierał zaledwie 10 punktów i jest w strefie spadkowej. Do bezpiecznego miejsca brakuje pięciu "oczek", a przy założeniu, że w II lidze nie utrzyma się Olimpia Grudziądz, to ta strata wzrasta aż do 12 punktów. Tak więc w rundzie wiosennej Unię Drobex czeka trudna walka o utrzymanie.

Zespół musi być wzmocniony, tym bardziej, że Ołeksandr Horvath przeniósł się do Zawiszy Bydgoszcz, a trójka podstawowych do tej pory zawodników: Oskar Kujawka, Oliwier Moranowski i Sebastian Pacek jest poważnie kontuzjowana i wiosną nie zagra.

Pozytywem jest powrót do treningów Pawła Woźnego i Cezarego Kępczyńskiego, którzy na początku rundy jesiennej byli wiodącymi postaciami zespołu.

W środę klub z Solca Kujawskiego za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych ogłosił, że nowym piłkarzem Unii Drobex został Mikołaj Rakowski. Po 21-letni defensywny pomocnik Warty Poznań, który ostatni rok spędził w Kotwicy Kołobrzeg, ale tam w rundzie jesiennej rozegrał tylko jeden mecz. Jest wychowankiem Szóstki Śrem, przez rok był też w rezerwach Lechii Gdańsk, a jesień sezonu 2021/22 spędził w Unii Swarzędz.