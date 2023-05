Unia Drobex Solec Kujawski z kolejną zmianą trenera. Następny ma uratować III ligę

To już kolejna zmiana trenera w ekipie beniaminka III ligi. Sezon zaczął Jakub Grzelczak, który wcześniej z Unią Drobex świętował dwa awanse. 9 września 2022 roku zastąpił go - jako trener tymczasowy - Daniel Katerla. 21 października nowy szkoleniowcem został Ukrainiec Andrij Kononenko. W tym czasie prowadził Unię Drobex w 14 meczach (4 zwycięstwa - 4 remisy - 6 porażek). Czarę goryczy przelała wczorajsza porażka z Jarotą Jarocin, po której przewaga nad strefą spadkową spadła do dwóch punktów.

- Zdecydowaliśmy się rozstać, bo to jest ostatni moment, by dokonać zmian i dać impuls w walce o utrzymanie - tłumaczy Michał Maroszek, dyrektor sportowy Unii Drobex. - Na razie zespół przejmuje Daniel Katerla, ale prowadzimy rozmowy z potencjalnymi szkoleniowcami - dodaje.

Beniaminka z Solca Kujawskiego czekają jeszcze mecze u siebie z Pogonią Nowe Skalmierzyce, Bałtykiem Gdynia i rezerwami Pogoni Szczecin oraz na wyjazdach z Unią Swarzędz, KP Starogard Gdański i Zawiszą Bydgoszcz. Unia Drobex na zakończenie sezonu dostanie jeszcze walkower za nierozegrany mecz z Unią Janikowo, która wycofała się z rozgrywek.