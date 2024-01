Unia Drobex Solec Kujawski z kolejnym transferem. Wzmocnienie z dalekiego kraju

Unia Drobex Solec Kujawski poinformowała o kolejnym wzmocnieniu zespołu. Nowym piłkarzem trzecioligowca został Andrew Szapowalow. To 20-letni pomocnik z Kanady z miejscowości Oakville! Ciekawe są jego korzenie. Jego mama jest Jamajką, a tata Polakiem z rodowodem ukraińskim. Po raz pierwszy będzie grał poza Kanadą.

- Był z nami już w listopadzie przez dwa tygodnie i zrobił pozytywne wrażenie - mówi Michał Maroszek, dyrektor sportowy klubu z Solca Kujawskiego. - Potem wyjechał na święta do Kanady. Teraz wrócił i podpisaliśmy umowę na pół roku. Widzimy go na pozycji ofensywnego pomocnika. Zobaczymy jak się zaprezentuje. Jeśli się utrzymamy to siądziemy i pomyślimy co dalej - dodaje.