Uwaga kierowcy. Utrudnienia w centrum Nakła, Kcyni i Szubina. To warto wiedzieć!

W trosce o bezpieczeństwo

W Szubinie i Kcyni też utrudnienia

W Kcyni rozpoczęła się budowa przyłączy sanitarnych i wodociągowych do zabytkowego kościoła p. w. św. Michała Archanioła w Kcyni. Niestety, prace te wymagały zamknięcia dla ruchu ul. Ogrodowej w Kcyni. Trakt ten jest nieprzejezdny na odcinku od ul. Farnej do drogi wojewodzkiej 241 czyli do ul. Dworcowej w Kcyni. Jak dowiadujemy się utrudnienia związane z realizacją tego zadania potrwają w mieście do piątku 15 września. Kierowcy uzbroić się muszą w cierpliwość.