Wojewoda i burmistrz przekazali pomoc dla ofiar tragicznego pożaru w Nakle [zdjęcia]

Mieszkańcy Nakła wciąż nie mogą uwierzyć w to co się stało. Przychodzą na rynek, patrzą, komentują.

Barierki dla bezpieczeństwa

Potrzebny psycholog i pieniądze

Relację z podjętych działań zdał Sławomir Napierała, burmistrz Nakła. Pogorzelcom m. in. zaproponowano nocleg w hotelu w Ślesinie. Odmówili. Zabrały ich do siebie rodziny i znajomi. Trwa szukanie dla nich lokali w zasobach komunalnych. - Dwie schorowane osoby umieszczono w szpitalu, są leżące. Nie ucierpiały w pożarze, zalane zostało jednak ich mieszkanie. Trwa osuszanie pomieszczeń. Jak będzie to możliwe wrócą do siebie.

Nakielski M - GOPS przeprowadził już wywiady, by ustalić co potrzeba. Przydzielono wsparcie od 6 do 40 tys. zł na rodzinę w zależności od szkód. - Te, których mieszkania spłonęły otrzymają pomoc w wysokości 32 tys. zł. Jeszcze dziś przelane zostaną pieniądze na konta. Rodziny, które mają dzieci otrzymają dodatkowo po 4 tys. zł na dziecko, by mogły wyposażyć je do szkoły – informuje burmistrz Nakła.