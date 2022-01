W Bydgoszczy odsłonięto tablicę ku czci księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego

Uroczysta msza święta odbyła się w obecności relikwii bł. ks. Frelichowskiego. Relikwie przybyły z Sanktuarium Patrona Harcerstwa w kościele WNMP w Toruniu. Mszy przewodniczył ks. biskup Krzysztof Włodarczyk, ordynariusz bydgoski.

- My, harcerze, o błogosławionym księdzu Stefanie Wincentym Frelichowskim mówimy druh Wicek. Jego rodzice pobrali się w 1908 roku. Ojciec Wincentego Ludwik, z zawodu mistrz piekarski, początkowo prowadził piekarnię i cukiernię w Bydgoszczy przy ul. Berlinerstrasse 5, w tamtym czasie nazwę tę nosiła ul. Św. Trójcy. Była to posesja pod obecnym numerem 17-19. W Bydgoszczy urodzili się dwaj starsi bracia Wicka - Czesław i Leonard. W 1911 roku rodzice przeprowadzili się do Chełmży, gdzie 22 stycznia 1913 roku urodził się Wicenty. Pod koniec marca 1937 roku w kościele p.w. Świętej Trów Bydgoszczy odprawił mszę prymicyjną dla rodziny i bliskich. Teraz o tym wydarzeniu będzie przypominać specjalna tablica - mówi hm.Halina Krystowczyk, kierownik Referatu Seniorów Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP.