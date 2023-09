W Bydgoszczy otworzyli CIDON. To centrum informacyjno-doradcze dla niepełnosprawnych. Co tu załatwią?

- Wrzesień jest szczególny w tym zakresie, ponieważ oddział kujawsko-pomorski – jako pierwszy w Polsce uruchamia trzy zamiejscowe punkty CIDON – w Bydgoszczy, we Włocławku i w Grudziądzu. Wierzymy, że to pilotażowe przedsięwzięcie pozwoli dotrzeć nam do znacznie szerszej rzeszy osób z niepełnosprawnością i że działanie naszych punktów zwiększy dostęp do informacji oraz wsparcia, jakie proponuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – powiedziała Aleksandra Gierej, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.