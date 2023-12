W derbach koszykarek Energa Polski Cukier - Basket 25 emocje trzymały do końca. Górą "Katarzynki"!

Energa Polski Cukier Toruń - Basket 25 Bydgoszcz 76:68 (25:19, 19:23, 18:12, 14:14)

Energa Polski Cukier: Stankiewicz 19 (2), 7 as., Strong 19, 14 zb., Washington 13, Ossowska 3, Krupa 3 oraz Kapinga Maweje 12, 17 zb., Urban 5 (1), Boiko 2.

Basket 25: Calloway 18 (4), Radić 16 (2), Michałek 10 (1), Zmierczak 3 (1), Hamilton 3, 11 zb. oraz Sztąberska 3 (1), Wieczyńska 3, Zdrodowska 0.

Emocje były do końca, choć gospodynie prowadziły przez 38,5 minuty, a bydgoszczanki ani razu. To nie była jednak przewaga znacząca. Trener Elmedin Omanić miał ogromne kłopoty z przygotowaniem zespołu, bo oprócz nieobecnej Wiktorii Sobiech kłopoty ze zdrowiem miały La Mama Kapinga Maweja i Asia Strong. Środkowa po raz pierwszy w tym sezonie zaczęła mecz ligowy na ławce, ale i tak w 20 minut w roli rezerwowej uzbierała aż 17 zbiórek. Właśnie przewaga pod tablicami okazała się być jednym z kluczy do wygranej.