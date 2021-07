W Dylewie koło Rypina pijany kierowca wjechał do rowu. 56-latek miał prawie 3 promile alkoholu we krwi Tomasz Błaszkiewicz

56-latek z gminy Rypin miał w organizmie prawie 3 promile alkoholu fot. archiwum

W poniedziałek 26 lipca rypińscy policjanci zostali wezwani do Dylewa. Na miejscu okazało się, że pijany 56-latek wjechał do rowu. Mężczyzna już stracił prawo jazdy. Teraz czeka go sprawa w sądzie.