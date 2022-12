W gminie Sicienko ponad 240 laptopów trafiło do uczniów z rodzin popegeerowskich. Inne podbydgoskie gminy też skorzystały z programu

Zdalna nauka wymuszona przez pandemię Covid -19 ujawniła brak sprzętu komputerowego w niektórych środowiskach. Problemy dotyczyły zwłaszcza uczniów z dawnych terenów popegeerowskich. Okazało się, że wielu z nich ma ograniczony dostęp do komputerów i Internetu co utrudniało im bardzo realizację obowiązku szkolnego. Projekt „Granty PPGR”, finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyrównać ma szanse takich uczniów w dostępie do cyfrowej edukacji.

Z pomocy skorzystali m.in. mieszkańcy pow. bydgoskiego np. gminie Białe Błota przyznano na ten cel ponad 519 tys. zł, gminie Dobrcz 512 tys. zł, Nowej Wsi Wielkiej 185,7 tys. zł, a gminie Koronowo ponad 939 tys. zł.