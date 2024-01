W Grudziądzu jest jeszcze około 1000 "kopciuchów", które nie spełniają norm ekologicznych. Powinny być zlikwidowane

Jak służby mają egzekwować zapisy uchwały zarządu województwa? - Na razie nie m konkretnych wytycznych co do egzekwowania tej decyzji. Będziemy starali się podchodzić zdroworozsądkowo do sprawy. Przecież nie nakażemy komuś likwidację pieca w środku zimy narażając go na to by zamarzł z zimna - wyjaśnia Wiesław Dziadkowiec, komendant Straży Miejskiej w Grudziądzu. - Zdajemy sobie sprawę że są wśród nas też mieszkańcy biedniejsi i z dnia nadzień nie są w stanie wymienić ogrzewania czy to na elektryczne czy gazowe. Póki co będziemy podchodzili do kontroli tam gdzie są spalane w piecach niedozwolone odpady. I wobec takich bezzmiennie będziemy wyciągali konsekwencje.