Czym ogrzewamy mieszkania? W Grudziądzu nadal mamy wiele „kopciuchów”. I brakuje jeszcze tysięcy deklaracji

- Do wprowadzenia do systemu mamy jeszcze około 2,5 tys. deklaracji - informuje Maja Banasik, dyrektor Wydziału Środowiska UM w Grudziądzu. Dlaczego ? - Z uwagi, na to, że duża część osób złożyła deklaracje w ostatnich dwóch tygodniach czerwca, przed upływem terminu przypadającego na koniec tego miesiąca.