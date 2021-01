W Grudziądzu tworzy się 83. batalion lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej. Trwa rekrutacja żołnierzy PA

- Droga do zostania żołnierzem WOT, prowadząca poprzez wszystkie wymogi formalne nigdy nie była tak prosta - zachęca por. Paweł Banasiak, oficer prasowy 8 Kujawsko - Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. - Mamy pięciu rekruterów, którzy prowadzą kandydata do służby krok po kroku przez wszystkie wymagane etapy, aż do czasu założenia oliwkowego beretu.