W Kamieniu Krajeńskim Święto Niepodległości obchodzono artystycznie [zdjęcia]

Święto Niepodległości w Kamieniu Krajeńskim było przygotowane z myślą o najmłodszych mieszkańcach gminy. Kamieński ośrodek kultury przygotował bowiem dla nich warsztaty sensoryczne – kreatywne zajęcia plastyczne z nietypowych materiałów.

– Będzie to plastyczno-sensoryczna zabawa z użyciem makiety Polski. Użyjemy nietypowych materiałów, a najmłodsi na pewno będą się dobrze bawić –zapowiadał dyrektor Dominik Gostomski, dyrektor M-GOK.

I tak właśnie było. W ruch poszły makaron, orzechy, kasze, ryż, a nawet liście z parku. Można było się pobrudzić – to dzieci lubią najbardziej! Na rozłożonej na podłodze mapie Polski zrobili góry z masy solnej, jeziora z galaretki, plaże z kaszy manny i pola z makaronu. Instruktorki Paulina Brewka, Aleksandra Szmaglińska i Martyna Wierzchucka zachęcały do wspólnej zabawy, opowiadając także o ciekawych regionach Polski. Dyrektor Dominik Gostomski pytał dzieci, co to znaczy być Polakiem oraz jak rozumieją niepodległość.