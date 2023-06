W Kujawsko-Pomorskiem cebula jest droższa od bananów. „To skutek suszy i wysokich marż”

Pan Grzegorz, wieloletni producent cebuli z gminy Osięciny w powiecie radziejowskim komentuje:

- To ceny cud! Ale ja dostaję 1,2 zł za kilogram i uważam, że to wcale nie są złe pieniądze. Właśnie sprzedałem ostatnie zapasy i nie widzę powodów do narzekań. A na to, co dzieje się z tą ceną później, to mam za cienki umysł. Do mnie też dzwonili tacy, co sprzedają cebulę po 6 zł na targowisku, a mnie chcieli dać 40 gr za towar posegregowany i zapakowany w worki. Powiedziałem, że za 40 gr to wolę, żeby cebula zgniła na polu. To zachłanni handlarze ciągną z ludzi kasę!