W Lizbonie Anwil gromił Sporting, a w rewanżu? Katastrofa w Hali Mistrzów Joachim Przybył

Nawet 23 punktami przegrywał Anwil ze Sportingiem Lizbona we własnej hali w meczu grupy G FIBA Europe Cup. Ostatecznie zdołał obronić lepszy bilans w dwumeczu, ale porażka z portugalskim zespołem to wielkie rozczarowanie dla kibiców. Awans do kolejnej rundy jeszcze nie jest pewny.