W niedzielę, 9 lipca, spotykamy się w Kruszwicy na Jarmarku Nowalijkowym. Będzie dobre jedzenie, prozdrowotne porady i występy. Zdjęcia

Jarmark Nowalijkowy, to promocja kół gospodyń wiejskich z regionu, a także przedsiębiorstw wytwarzających lokalne produkty. Podczas imprezy propagowany będzie zdrowy styl życia oraz rozpowszechniana wiedza na temat prawidłowego odzywania.

Konkursy kulinarne podczas Jarmarku Nowalijkowego

Zaplanowano dwa kulinarne konkursy dla kół gospodyń wiejskich z województwa kujawsko-pomorskiego. Pierwszy z nich, pod hasłem "Nowalijki samo zdrowie", organizowany przez gminę Kruszwica podzielono na 4 kategorie - mleczne cuda, kujawskie smaki, danie jarskie oraz najciekawsze stoisko.

Drugim konkursem będzie powiatowy etap ogólnopolskiej imprezy pod nazwą "Bitwa regionów". Rywalizują reprezentacje kół gospodyń wiejskich, które przygotowują regionalną potrawę według własnej receptury i w oparciu o lokalne produkty.

Konkurs odbywa się w trzech etapach. Pierwszy to weryfikacja nadesłanych do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zgłoszeń i prezentacja dań podczas imprez na terenie powiatu. Zwycięzcy kulinarnych zmagań powiatowych przechodzą do etapu wojewódzkiego. Ostatecznie 16 najlepszych zespołów z całego kraju spotka się w październiku br. na wielkim finale. Na zwycięzców każdego etapu czekają atrakcyjne nagrody, a najlepsze koło dostanie nagrodę dodatkową w formie wyjazdu dla 5 członków KGW na zagraniczne targi rolno-spożywcze odbywające się na terenie Unii Europejskiej.