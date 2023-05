W niedzielę na rowerach z Torunia do Raciążka. Zapraszają klub „Przygoda” i PTTK

- Raciążek to wieś wzmiankowana w 1065 roku, w tak zwanym falsyfikacie mogileńskim. W 1250 roku była własnością biskupów kujawskich. Raciążek przez cały okres przynależności do biskupów do 1772 roku był głównym ośrodkiem klucza raciąskiego posiadłości ziemskich biskupstwa kujawskiego – opowiada Henryk Miłoszewski, prezes OM PTTK w Toruniu.