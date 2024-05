W okolicach dworca Bydgoszcz Główna znaleziono pocisk z czasów II wojny światowej

Pocisk na budowie przy ul. Zygmunta Augusta w Bydgoszczy został znaleziony rano.

- Tuż po godzinie ósmej rano dyżurny ze śródmieścia został poinformowany o znalezieniu pocisku artyleryjskiego o wymiarach 300 na 100 mm. Pocisk został ujawniony podczas prac budowlanych. Ewakuacji nie trzeba było robić. Nie ma też żadnych utrudnień w ruchu - powiedział mł. asp. Krzysztof Bratz, z zespołu komunikacji społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy i dodał, że obecnie (godz. 11:00) funkcjonariusze oczekują na przyjazd saperów z Chełmna.

Pocisk odkrył Maciej Grabowski, który zajmuje się nadzorem saperskim. Przypomniał, że to nie pierwsze takie znalezisko na tym terenie.

- To były pierwsze wykopy pod budynek. Pocisk jest z niemieckiej armatohałbicy. To niewypał. Wcześniej, około pół roku temu na terenie tej budowy została znaleziona pięćdziesięciokilogramowa bomba lotnicza. Prawdopodobnie miała służyć do bombardowania dworca głównego w Bydgoszczy. Podejrzewam, że w tym miejscu może być tego więcej - powiedział nam Maciej Grabowski.