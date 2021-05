W pandemii więcej osób chcę mieć zwierzaka. Polska liderem przemytu rasowych szczeniąt

Zwierzęta pożądane w pandemii

W rzeczywistości pandemicznej większość czasu spędzamy w domu. Czujemy się smutni i zagubieni, dlatego dla wielu to idealna okazja, aby zaadoptować zwierzaka. Są małe, rozczulające i dzięki nim nie czujemy się tak samotni. My zyskamy najlepszego przyjaciela a one dom pełen miłości.

W trakcie pandemii ludzie znacznie chętniej chcą mieć zwierzaka w domu – przyznaje inspektor społeczny Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Michael Bizuk.

Przemyt szczeniąt

W Europie kwitnie przemysł rasowych zwierząt. Niestety liderem jest Polska. 12 procent przemyconych w ubiegłym roku do Wielkiej Brytanii psów pochodziło z naszego kraju. "Kiedy do nas trafiły, były bardzo nerwowe, bały się ludzi. W ogłoszeniach w internecie wyglądają na śliczne małe szczeniaczki i nikt nie zastanawia się, jaka jest ich historia, przez co musiały przejść" - mówi Louise Gostling z Dogs Trust z brytyjskiej fundacji.