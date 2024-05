W piątek na Kujawach i Pomorzu sporo chmur, ale później zrobi się pogodniej i cieplej

Jednak słaby deszcz lub mżawka mogą pojawić się w piątek do południa. Tego dnia będzie zachmurzenie całkowite, a temperatura maksymalna osiągnie zaledwie 13- 14 stopni Celsjusza.

W sobotę słońce zacznie się przebijać przez chmury, a temperatura w najcieplejszym momencie dnia ustali się na ok. 15 stopni. W niedzielę do 17, w poniedziałek i wtorek – do 19.