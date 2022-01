W poszukiwaniu śniegu na stokach… Znaleźliśmy go w Fojutowie i Kurzętniku Marek Weckwerth

W naszym regionie nadal czynny jest stok narciarski przy zajeździe Fojutowo w Borach Tucholskich (na zdjęciu). Szusować można też na Kurzej Górze nad Drwęcą. Marek Weckwerth/ Archiwum

Ciepły wiatr stopił niemal do cna śnieg w regionie. Tylko na stokach w Fojutowie w Borach Tucholskich i na Kurzej Górze nad Drwęcą zdołano utrzymać odpowiednie warunki do szusów. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, że zimowe ferie będą białe, nie jest to takie pewne.